Desde Luis de la Fuente, hasta Isabel Preysler: descubre quiénes serán los próximos invitados en El Hormiguero

Pablo Motos ha cerrado la semana desvelando quiénes serán los próximos famosos a los que tendrá el placer de entrevistar.

La próxima semana de El Hormiguero viene fuerte. Pablo Motos ha desvelado que tendrá el placer de entrevista a Luis de la Fuente, Taburete, Blanca Suárez, Manu Ríos e Isabel Preysler durante los siguientes programas.

Lunes: Luis de la Fuente

Recibimos al seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente. Bajo su batuta, el combinado español acaba de igualar su mejor marca histórica de imbatibilidad al sumar 29 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Desde su nombramiento como seleccionador a finales de 2022, la Roja ha conseguido dos importantísimos títulos: la Nations League de 2023 y la Eurocopa de 2024. Los de De la Fuente tienen casi encarrilada la clasificación para el Mundial de 2026.

Luis de la Fuente en El Hormiguero
Luis de la Fuente en El Hormiguero | antena3.com

Martes: Taburete

Vienen a vernos Willy Bárcenas y Antón Carreño, es decir, el dúo Taburete, para presentarnos su sexto disco de estudio, titulado El perro que fuma, que ve la luz el próximo 28 de noviembre. Además, nos hablarán de la próxima gira de conciertos que emprenderán por todo el país.

Taburete en El Hormiguero
Taburete en El Hormiguero | antena3.com

Miércoles: Blanca Suárez y Manu Ríos

Nos visitan los actores Blanca Suárez y Manu Ríos con los que charlaremos de la segunda temporada de la su serie Respira, que llega a Netflix el próximo 31 de octubre. La ficción sigue a un grupo de médicos de un hospital desbordado en el que las tensiones aceleran las pulsaciones.

Blanca Suárez y Manu Ríos en El Hormiguero
Blanca Suárez y Manu Ríos en El Hormiguero | antena3.com

Jueves: Isabel Preysler

Recibimos a Isabel Preysler para hablarnos de Mi verdadera historia, sus esperadísimas memorias en las que rompe falsos mitos que desde hace años circulan sobre ella. El libro se publica un día antes de su visita y, con la elegancia que la caracteriza, en él recorre con sinceridad los diferentes capítulos de su pasado, desde su infancia en Filipinas hasta los grandes amores que marcaron su destino.

Isabel Preysler en El Hormiguero
Isabel Preysler en El Hormiguero | antena3.com
Desde Luis de la Fuente, hasta Isabel Preysler: descubre quiénes serán los próximos invitados en El Hormiguero
