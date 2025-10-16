Antena 3 LogoAntena3
Así ha sido

Revive la entrevista completa a Leiva en El Hormiguero

El artista ha vuelto a llenar de magia el plató con su presencia en una noche repleta de risas, confesiones y momentazos.

El talento y la sensibilidad de Leiva han protagonizado una noche muy especial en El Hormiguero. El cantante ha compartido historias, pensamientos y su inconfundible manera de entender la música.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre cómo perdió el ojo. El artista ha contado cómo ocurrió todo y ha desvelado unas palabras que le dijeron antes de entrar al quirófano que le han marcado toda la vida.

ojo

Tras esto, Pablo Motos se ha interesado en conocer qué siente Leiva antes de subirse al escenario. Pese a su veteranía, él ha asegurado que se sigue poniendo nervioso y que, además, cada vez más a más esta angustia.

El cantante ha vuelto a demostrar porque, además de un músico excepcional, también es uno de los más queridos en el panorama. ¡Imperdible!

