Leiva desvela qué siente antes de un concierto: "Siempre que salgo me acojono"

Leiva ha llenado El Hormiguero de rock, talento y autenticidad. El músico ha compartido reflexiones, anécdotas y su particular visión del mundo de la música con la cercanía que le caracteriza.

En este momento, Pablo Motos ha recordado que Joaquín Sabina dijo que vomitaba antes de los conciertos y le ha preguntado al invitado si él también siente algo parecido. El cantante ha sido lo más sincero posible y ha asegurado que "se acojona" cada vez que va a salir al escenario.

De hecho, su reflexión ha ido más allá asegurando que "va aumentando con el tiempo, nunca tienes el control de que las cosas vayan a salir bien". Además, ha dicho que trata de no pensar mucho en la gran cantidad de gente que hay viéndole porque sino "se le va". ¡No te lo pierdas!