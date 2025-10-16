Antena 3 LogoAntena3
Leiva desvela qué siente antes de un concierto: "Siempre que salgo me acojono"

El cantante ha hablado sobre los nervios antes de subirse a un escenario frente a miles de personas.

Leiva ha llenado El Hormiguero de rock, talento y autenticidad. El músico ha compartido reflexiones, anécdotas y su particular visión del mundo de la música con la cercanía que le caracteriza.

En este momento, Pablo Motos ha recordado que Joaquín Sabina dijo que vomitaba antes de los conciertos y le ha preguntado al invitado si él también siente algo parecido. El cantante ha sido lo más sincero posible y ha asegurado que "se acojona" cada vez que va a salir al escenario.

De hecho, su reflexión ha ido más allá asegurando que "va aumentando con el tiempo, nunca tienes el control de que las cosas vayan a salir bien". Además, ha dicho que trata de no pensar mucho en la gran cantidad de gente que hay viéndole porque sino "se le va". ¡No te lo pierdas!

Leiva desvela qué siente antes de un concierto: "Siempre que salgo me acojono"
