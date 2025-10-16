Antena 3 LogoAntena3
¡Enhorabuena!

"Quería demostraros lo importantes que sois para mí": Juan del Val muestra su Premio Planeta en El Hormiguero

El colaborador del programa ha acudido al plató acompañado del galardón en señal del cariño que posee al equipo.

"Quería demostraros lo importantes que sois para mí": Juan del Val muestra su Premio Planeta en El Hormiguero

El escritor y colaborador de El Hormiguero, Juan del Val, acaba de ser galardonado con el Premio Planeta2025 por su novela Vera, una historia de amor y ha decidido traer el premio al programa para demostrar a sus compañeros lo importantes que son para él.

Pablo Motos, antes de comenzar con la habitual tertulia con la que despiden cada semana, ha querido saber cómo ha vivido su compañero semejante reconocimiento y él ha asegurado que según se iba viendo con más posibilidades, crecía la emoción, pero también el miedo.

Tal y como ha dicho, se propuso disfrutar de la gala pasase lo que pasase y, pese a no estar muy nervioso, se le secó la boca de repente porque "fue muy emocionante". ¡Así lo ha contado!

