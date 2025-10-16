Antena 3 LogoAntena3
¡Imperdible! Juan Carlos Ortega permite que Leiva conozca a su fan más peculiar

El colaborador ha creado un sketch desternillante donde hemos podido conocer a una fan incondicional.

Juan Carlos Ortega permite que Leiva conozca a su fan más peculiar

La visita de Leiva a El Hormiguero ha estado cargada de emoción y buen humor. El artista ha repasado su trayectoria y ha dejado momentos llenos de complicidad y verdad.

Tras la entrevista, Juan Carlos Ortega ha tenido su oportunidad para rendir un homenaje al cantante con el sentido del humor que le caracteriza.

En él, el comediante ha tenido el gusto de entrevistar a la fan más peculiar del invitado. Una señora ha acudido a su estudio de radio para contar cómo ha narrado minuto a minuto la vida del cantante. ¡Imperdible!

