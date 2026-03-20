La venganza de Llum Barrera en La Pista: se desmelena al ritmo de AC/DC

Parecía que el guion del duelo entre Adrián Lastra y Llum Barrera en La Pista iba a repetirse. Viajando esta vez al año 1979, de nuevo el género de su canción ha sido el rock, otra vez el actor ha sido el más rápido con el pulsador y otra vez su rival ha repetido frustración. Sin embargo, el invitado no ha encontrado el golpe de inspiración que tuvo en el programa anterior con Bruce Springsteen y ‘Born in the USA’.

Adrián tenía muy claro el temazo que tenía que acertar, pero se ha quedado en el fragmento que ha sonado, sin llegar ni al título ni a la letra por mucho que lo ha intentado. “Es que no está bien”, le decía Roberto Leal. El actor seguía intentando ganar tiempo, pero el presentador le ha aclarado entre risas: “Que tú no estás bien”.

“¡Rebótame!”, pedía Llum ya a gritos. Adrián se ha rendido y la actriz se ha hecho con el turno para desmelenarse al ritmo de ‘Highway to hell’, de AC/DC. ¡Revive este momentazo en el vídeo!