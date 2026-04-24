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Mejores momentos | 24 de abril

Toma nota: Samantha Vallejo-Nágera propone el aperitivo perfecto para Pasapalabra

A Roberto Leal, que sólo se ha tomado un plátano antes de empezar el programa, le ha entrado el hambre con la conversación que ha mantenido con los invitados.

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Toma nota: Samantha Vallejo-Nágera propone el aperitivo perfecto para Pasapalabra

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Alberto Mendo
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La charla inicial de Roberto Leal con los invitados ha deparado, de forma improvisada, el menú Pasapalabra. Había que aprovechar la visita de Samantha Vallejo-Nágera. Quién mejor que una de las mejores chefs de España para proponer el mejor aperitivo para el concurso. La invitada está dejando momentos memorables como el pleno en La Pista en el que destapó su pasado más nocturno y fiestero.

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El detonante de la conversación ha sido la sensación de Jorge Cadaval de que en Pasapalabra se encuentra como en casa y la aportación de Roberto de que quizá sólo les faltaría una taza de café. A partir de ahí, el arranque de la tarde ha estado dedicado al buen comer porque la siguiente en intervenir ha sido Samantha. Para la chef, el aperitivo perfecto para acompañar este concurso es “boquerones en vinagre con patatas fritas”.

Roberto ha confesado el hambre que le estaba entrado tras haber comido apenas un plátano antes de empezar el programa. César Cadaval y Nuria March también han dado sus ideas para “el menú Pasapalabra”. ¡Dale al play y toma nota!

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