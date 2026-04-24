La tensión se dispara en El Rosco: Javier y David firman uno de sus finales más épicos

Javier y David parecen empeñados en hacer que a los espectadores de Pasapalabra les suba la tensión. Los dos concursantes han disputado uno de sus duelos en El Rosco más emocionantes e imprevisibles y con un final épico. Ha sido el broche perfecto a un programa en el que también ha subido la temperatura en La Pista, cuando Roberto Leal y Jorge Cadaval han hecho una exhibición de twerking.

David ha sido el encargado de empezar la prueba y esta vez con casi medio minuto de diferencia. El barcelonés, aunque ha pasado en la A, se ha desquitado justo después con un turno de ocho respuestas. Por su parte, Javier, intentando evitar apreturas con el tiempo, le ha pedido a Roberto Leal rapidez con la lectura. Tras unas primeras jugadas renqueantes, el madrileño ha explotado con un jugadón de doce letras.

Con aciertos brillantes en uno y otro atril, ha sido Javier quien ha terminado antes la primera vuelta y lo ha hecho de forma contundente: 21 aciertos y llegando a 23 en ese mismo turno. Aunque en ese momento aún no se ha plantado, sí lo ha hecho justo después, cuando su rival aún estaba dos aciertos por detrás en el marcador. ¿Cómo ha terminado la remontada de David? ¡Dale al play!