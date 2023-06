La ‘temida’ bienvenida de Fernando a Romay: “Ya me han advertido”

Es uno de los invitados más queridos en ‘Pasapalabra’ y también de los más temidos por los concursantes, en particular por los que se sientan a su lado. Se trata de Fernando Romay. ¡Qué grande es! En todos los sentidos. “Hoy te has pegado con el marco de la puerta de maquillaje”, ha revelado Roberto Leal. Sin embargo, el exdeportista ha bromeado: “Eso es por torpeza, no por altura”.

Tiene a su lado a un tocayo, que se ha apartado de él en cuanto ha visto que podría darle una ‘fuerte’ bienvenida. “Ya me han advertido”, ha revelado el concursante cuando el presentador le ha comentado a Romay: “Estrénalo”. Orestes y Rafa fueron las dos últimas víctimas de sus 'ánimos' en la espalda.

De momento, lo que se ha evidenciado es la conexión gallega entre los dos. El invitado es de La Coruña y el concursante, de Santiago de Compostela. Por lo tanto, ha advertido de las palabras y expresiones que en su caso deben considerarse válidas. ¡No te lo pierdas en el vídeo!