Se está convirtiendo ya en un clásico: la despedida ingeniosa de Manu a los invitados de Pasapalabra. El concursante está recordando a Orestes, que también les dedicaba unos versos llenos de humor cuando terminaban su visita. Además, su fórmula es la misma: los juegos de palabras. Elena Ballesteros ya pudo comprobar lo bien que se le dan al madrileño.

En esta ocasión, han sido Alberto Amarilla, Lucía Jiménez, Daniel Grao y Natalia Jiménez quienes se han quedado alucinados. Manu se ha despedido primero del equipo que ha ayudado a Vicky, destacando: "Al ver tó' lo que han hecho me he dado cuenta de que una invitada no lucía tanto desde hace mucho tiempo".

La guinda la ha puesto con Daniel y Natalia, que también han aplaudido estos geniales guiños del concursante. "Esto tiene un trabajo añadido", ha subrayado Roberto Leal, también sorprendido por este ingenio. ¡Dale al play y no te lo pierdas!