Impresionante
¿Ver a través de los objetos? Marron demuestra que es posible gracias a los infrarrojos
El equipo de ciencia ha demostrado de lo que es capaz de hacer una cámara con infrarrojos.
Marta Sánchez ha pisado el plató con elegancia y cercanía. Entre recuerdos, risas y confesiones, ha demostrado por qué sigue siendo una de las voces más reconocidas y queridas del panorama musical.
Para poner el broche de oro a su paso por el programa, Marron ha acudido al plató dispuesto a dejar boquiabierto a todos los presentes. El equipo de ciencia ha demostrado que es posible ver a través de las cosas con una cámara con infrarrojos.
Para poner a prueba esta sorprendente tecnología, el científico ha cubierto algunos objetos con papel negro y, gracias al dispositivo de vídeo con un equipamiento especial, se podía distinguir perfectamente de qué se trataba. ¡Imperdible!
