Magnetismo, sensibilidad y fuerza: Marta Sánchez deslumbra interpretando 'Abrázame' en El Hormiguero

El Hormiguero ha despedido su semana a lo grande con la visita de una de las artistas más queridas de nuestro país. Marta Sánchez ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para repasar algunos de los momentos claves de su carrera y hablarnos sobre su nuevo proyecto profesional.

Marta Sánchez ha sacado un disco que conmemora sus cuarenta años de carrera y una de las canciones que podremos encontrar en él es 'Abrázame', un tema lleno de sensibilidad y fuerza que la cantante ha querido interpretar en directo.

Con la serenidad y la presencia que tanto la caracterizan, Marta Sánchez nos ha cautivado desde el principio de la actuación. La puesta en escena nos ha metido de lleno en el tema y su voz nos ha regalado un momento único. ¡Revive su actuación al completo en el vídeo de arriba!