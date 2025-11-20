Antena 3 LogoAntena3
Magnetismo, sensibilidad y fuerza: Marta Sánchez deslumbra interpretando 'Abrázame' en El Hormiguero

La cantante ha puesto el broche de oro a su entrevista regalándonos un momento lleno de magia interpretando en directo su nuevo single.

Magnetismo, sensibilidad y fuerza: Marta Sánchez deslumbra interpretando 'Abrázame' en El Hormiguero

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha despedido su semana a lo grande con la visita de una de las artistas más queridas de nuestro país. Marta Sánchez ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para repasar algunos de los momentos claves de su carrera y hablarnos sobre su nuevo proyecto profesional.

Marta Sánchez ha sacado un disco que conmemora sus cuarenta años de carrera y una de las canciones que podremos encontrar en él es 'Abrázame', un tema lleno de sensibilidad y fuerza que la cantante ha querido interpretar en directo.

Con la serenidad y la presencia que tanto la caracterizan, Marta Sánchez nos ha cautivado desde el principio de la actuación. La puesta en escena nos ha metido de lleno en el tema y su voz nos ha regalado un momento único. ¡Revive su actuación al completo en el vídeo de arriba!

