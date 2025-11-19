Los invitados de Pasapalabra dictan sentencia con Manu tras su poema de despedida: “Dadle el premio ya”

Las caras de asombro de los invitados de Pasapalabra son la demostración de que Manu ha vuelto a triunfar con su poema despedida. El concursante ha logrado sorprender con sus versos a Hugo Salazar, Nerea Garmendia, Jorge Blass y Alejandra Osborne. Ha sido el broche a su visita dentro de un programa que, justo antes, había vivido otro momento especial. El cantante, con su guitarra, ha cantado ‘Regálame tus besos’ y con una dedicatoria especial: “A mi querida Rosa”.

Antes de afrontar un nuevo Rosco, Manu ha vuelto a hacer gala de su ingenio jugando con los nombres y los apellidos de los cuatro famosos que han participado en los últimos programas. Esta vez, con sus versos, lo que ha montado es un sorprendente conciertazo lleno de artistas.

Los invitados se han ido sorprendiendo, uno a uno, con los guiños del concursante. El más explícito ha sido Hugo, que ha dictado sentencia: “Dadle el premio ya, por favor”. ¡Descubre su poema al completo en el vídeo!