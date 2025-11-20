Antena 3 LogoAntena3
Marta Sánchez responde a las críticas y desmiente los rumores que circulan sobre ella: "Me jode un huevo"

La cantante se ha sincerado durante su entrevista con Pablo Motos y ha dejado claro que ella no se considera ninguna diva.

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha cerrado su semana por todo lo alto con una de las artistas más consagradas del panorama musical de nuestro país. Marta Sánchez ha vuelto al programa para presentarnos su nuevo disco, en el que conmemora sus cuarenta años de carrera.

Pablo Motos no ha podido evitar preguntarle a Marta Sánchez qué opina de todos los que la tachan de diva. "Me jode un huevo tener esa fama", ha recalcado ella dejando claro que no se siente nada identificada con ese adjetivo.

Además, la cantante ha desmentido que pidiese una planta de un hotel para ella sola cuando fue a Eurovisión. Marta cree que parte de esas acusaciones pueden derivar del fuerte carácter y de la seguridad que tiene a la hora de hacer las cosas. ¡Escucha todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

