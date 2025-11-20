"Recé y me despedí": Marta Sánchez desvela cuál ha sido la peor experiencia de su vida

Marta Sánchez ha llegado a El Hormiguero con su inconfundible fuerza escénica. La artista ha compartido vivencias, anécdotas y ese carácter arrollador que la ha convertido en un icono de la música en España.

Durante la entrevista, Pablo Motos ha querido saber cómo vivió el terremoto de Los Ángeles durante su estancia ahí. La cantante ha asegurado que ha sido de los momentos que más miedo ha pasado afirmando que, lo peor de todo era el sonido.

Tal fue el pánico que tuvo, que, según ha dicho, llegó a sentarse, rezar y despedirse de sus seres queridos. ¡Dale a play para escuchar esta aterradora anécdota!