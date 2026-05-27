Roberto Leal imita a Locomía en La Pista... y termina pareciendo Leonardo Dantés

“Me voy feliz a casa”, ha reconocido Michelle Calvó. La actriz ha podido rematar con un pleno su visita a Pasapalabra. De esta forma, la ha terminado como la empezó: arrasando y desmelenándose. Con Locomía se ha vuelto tan eufórica como con Estopa y ‘La raja de tu falda’.

Nada ha podido hacer Bruno Cardeñosa ante esta rival tan fuerte en la prueba musical. “Vaya temazo”, les advertía Roberto Leal al desvelar que era del año 1989. Michelle ha reconocido ‘Loco mía’ y ha hecho una parodia de cómo el icónico grupo dance movía sus abanicos. El presentador también ha intentado la imitación, pero ha terminado reconociendo el riesgo que eso tenía.

“Locomía movía los abanicos con tanto arte que cualquiera que lo imite somos Leonardo Dantés”, ha bromeado, aludiendo a ‘El baile del pañuelo’. ¡No te pierdas en el vídeo este momentazo!

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