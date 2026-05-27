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Mejores momentos | 27 de mayo

David tenía razón desde el principio: victoria con Peret en La Pista cantando ‘Borriquito’

El concursante ha tardado en rematar la intuición que había tenido tras el primer fragmento, pero se ha aliado con el pulsador para llevarse los dos segundos aún en juego.

David tenía razón desde el principio: victoria con Peret en La Pista cantando ‘Borriquito’

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Alberto Mendo
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David se ha llevado una alegría inesperada en La Pista. Se ha impuesto en el duelo gracias una intuición inicial y, sobre todo, al título alternativo que ha dado Roberto Leal. El barcelonés ha sido más rápido con el pulsador y, dando por hechas sus altas posibilidades de acertar, hasta se ha animado a cantar. Se ha vengado así de Javier, que suele ser el especialista en ganar cuando quedan dos segundos en juego.

La especialidad de Javier en La Pista: arrebatar la victoria a David con el título alternativo

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Los dos concursantes han viajado al año 1971 con uno de “los grandes clásicos de nuestra música”, como ha comentado Roberto Leal. Tras el primer fragmento, David ha desvelado que le sonaba a Peret. Sin embargo, no ha profundizado en esa inspiración y el juego ha seguido entre bandazos, con Javier acercándose también con ‘Canta y sé feliz’. “O deja vivir”, ha bromeado, intentando recordar la letra.

Ambos concursantes se han dado cuenta del título con el “borrico pequeño” que les ha sugerido el presentador. David ha tenido mejores reflejos para llevarse los dos segundos aún en juego. ¡Revívelo en el vídeo!

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