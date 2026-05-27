Todo depende de David en El Rosco: presión para alcanzar los 22 aciertos de Javier

De un lado a otro, así ha ido pasando la presión durante el duelo entre Javier y David en este duelo en El Rosco, hasta que el madrileño ha decidido plantarse con 22 aciertos. Entonces, el desenlace ha quedado en manos del barcelonés, con una letra menos en verde e igualmente sin fallos. Le venía bien un golpe de inspiración como el que había tenido en La Pista con Peret, pese a tardar en reconocer su mítico ‘Borriquito’.

David ha arrancado la prueba, por una diferencia de apenas cuatro segundos, y con un buen turno de seis respuestas. Javier ha dado la réplica con cinco letras y con otra jugada de seis. De hecho, ha dominado gran parte de la primera vuelta, hasta un interesante 18-11 en los marcadores, pero las tornas han vuelto a cambiar de inmediato con una impresionante racha de diez aciertos del barcelonés para alcanzar los 21.

Es el listón en el que los dos concursantes se han encontrado, aunque no iba a ser el definitivo. Tras mucho analizar cuándo y con qué respuesta arriesgar, Javier ha dado el paso, ha sumado otra letra y se ha plantado. Ahora le tocaba a David hacer lo mismo para evitar la derrota. ¡No te pierdas el desenlace en el vídeo!

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