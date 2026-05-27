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El paparazzi Tino Torrubiano cuenta cómo consiguió la foto de Isabel Pantoja en el entierro de Paquirri: "Me vi detenido"

La cámara de Tino Torrubiano ha captado momentos que han pasado a la historia. Hoy, recordamos con él una de las fotos que marcó su carrera: la de Isabel Pantoja como 'viuda de España'.

Tino Torrubiano

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Tito Torrubiano es uno de los paparazzis más conocidos de nuestro país. Sus fotos han capturado momentos históricos, como la confirmación del romance entre Norma Duval y José Frade o la fotografía del hijo de Julio Iglesias.

Entre todas aquellas fotografías míticas hay una a la que tiene especial cariño y que le ayudó a catapultar su carrera. Son las fotos de Isabel Pantoja en el entierro de Paquirri en 1984, después de la cogida mortal en Pozoblanco de 'Avispado'.

Según nos cuenta, en aquel momento no había móviles y recibió la noticia a través del teléfono fijo de su madre. Sin dudarlo, se trasladó a una Sevilla colapsada ante la tragedia y se acreditó como prensa para poder acercarse a Isabel Pantoja.

Tras casi ser detenido por intentar acercarse demasiado, logró llegar hasta Isabel Pantoja, que estaba completamente rota y llegó a desplomarse en el suelo. "El policía me decía que me fuera de allí, me vi detenido y metido en un coche de policía, pero al rato me soltaron", nos cuenta.

Finalmente, Torrubiano logró la foto que terminó copando todas las portadas, dándole el título de 'viuda de España' a la Pantoja. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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