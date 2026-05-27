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Marta Sánchez responde ante su desencuentro con Vicky Martín Berrocal: ¿han dejado de ser amigas por un pódcast?

La amistad entre Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez parece haberse roto definitivamente. El punto de inflexión podría haber sido el pódcast de Vicky en el que entrevistó a la cantante, con el que esta parece no haber quedado conforme. Susana Uribarri ha podido hablar con ella.

Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal

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Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez eran amigas desde hace 40 años. "Eran", porque parece que el vínculo entre ellas se ha roto presuntamente tras el episodio del pódcast de Vicky donde entrevistaba a la cantante.

Según adelantaba Beatriz Cortázar en nuestro programa, Marta Sánchez no quedó contenta con el pódcast. Esta se abrió en canal al estar en confianza con Vicky, pero después se arrepintió de los titulares que le sacaron, relacionados, sobre todo, con sexo.

Los fans repararon en la ruptura de amistad entre ambas cuando Marta Sánchez dejó de seguir a Vicky en redes o cuando esta última no apareció en el cumpleaños de la cantante. Una ruptura sobre la que Susana Uribarri le ha preguntado a la artista.

"Ni confirma ni desmiente, echa balones fuera", señala Uribarri, "pero dice que entre amigas es normal tener desencuentros". ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado Susana Uribarri!

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