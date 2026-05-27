En plató
Fernando olvida su vida cada 20 minutos: "Recuerdo cosas de mi infancia pero no lo que he hecho esta mañana"
Tras sufrir una lesión cerebral a los 44 años, la vida de Fernando y su mujer cambió por completo. La lesión le afectó a la memoria a corto plazo, haciéndole olvidar todo lo que ocurre cada 20 minutos.
Publicidad
Fernando fue operado de un tumor cerebral a los 44 años que, aunque era benigno, se encontraba en una zona muy delicada que le provocó graves secuelas. La más importante: le afectó a la memoria reciente.
Cada 10 o 20 minutos, Fernando se olvida de todo lo que ha ocurrido en el día. Algo que muchas veces le trae problemas y le hace depender de su mujer, ya que, por ejemplo, no recuerda el camino de vuelta a casa si sale a la calle.
La vida de Fernando, que era enfermero empresarial, fisioterapeuta, técnico de prevención y músico, ha cambiado por completo. Ahora ha perdido toda su independencia y vive de recuerdos borrosos de hace años. "Recuerdo cosas de mi infancia pero no lo que he hecho esta mañana", afirma Fernando.
Pese a todos las problemas que han tenido que enfrentar, Fernando se apoya en Lydia, la mujer que ha demostrado quererle más allá de las adversidades. "A pesar de todo, hemos aprendido a ver la botella medio llena", señala Lydia.
Una historia de amor que perdura más allá de la memoria y que demuestra que lo importante nunca se olvida. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!
Más Noticias
- Eva María denuncia que su padre fue una de las víctimas de la trama de las prótesis cardíacas caducadas: "Reconocí al médico"
- Los inicios de la relación de Zapatero y Sonsoles Espinosa: "Se conocieron en la manifestación del día posterior al 23-F"
- José Luis Rodríguez Zapatero "se alegra" del apoyo que le ha mostrado Pedro Sánchez: "Es una defensa noble"
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad