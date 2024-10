Roberto Leal, ¿despedido de Pasapalabra?: Así le da Michelle Calvó la inesperada noticia

Roberto Leal se ha encontrado en los últimos programas de Pasapalabra con un grupo de invitados bastante gamberro. Ha tenido que aguantar sus bromas desde el primer momento, cuando comentaron el llamativo estilismo que lució hace un par de tardes. Eso sí, el presentador ha podido vengarse con Pablo Puyol por la ceñida camisa con la que ha aparecido en el plató. “¿La tela es neopreno?”, le ha peguntado. Como respuesta, el actor ha podido presumir de bíceps.

Sin embargo, nada comparado a lo que ha ocurrido en La Pista, en el duelo precisamente entre Pablo y Michelle Calvó. “¡Pero si le ha dado antes de que empiece!”, ha señalado el actor. Roberto ha confirmado que le ha dado al pulsador antes de que sonara la música. “Era cuando tú hablabas que eso no se podía”, se ha defendido la actriz, que ha tirado de picardía cuando le han aclarado las reglas. “Pues no vale porque no lo sabía, así que está todo bien”, ha retado.

“Michelle, me estás cambiando las normas del juego”, ha advertido el presentador al dar el turno a Pablo. Lo más sorprendente ha sido la reacción entonces de la actriz: “Roberto, estás despedido”. ¡No te pierdas en el vídeo cómo ha acabado este momentazo!