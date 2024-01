Roberto Leal alucina con Verónica Echegui: “Ahora comprendo por qué no has venido en dos años”

Pasapalabra ha extendido su alfombra roja para recibir a tres estrellas del cine español entre el cuarteto de invitados que ha llegado a Pasapalabra y que completa Jorge Garbajosa. Antes dar paso a El Rosco, Roberto Leal ha charlado con Adam Jezierski y con Verónica Echegui. Ambos han revelado todos los proyectos en los que están trabajando y también los que tienen pendientes de estreno.

Por parte de Adam, casi acaba de ver la luz la serie Los Farad: “Un thriller familiar, emocionante, divertido”, ha descrito. Además, pronto estará en cines Yo no soy esa, una película en la que comparte protagonismo con Verónica precisamente.

La actriz ha hablado de este próximo estreno, de una serie que llegará a atresplayer y de muchos proyectos más, demostrando que trabajo precisamente no le falta. Roberto se ha quedado alucinado: “Ahora comprendo por qué no has venido en dos años”, ha comentado. ¡Descúbrelo en el vídeo!

A continuación, ha llegado el momento de El Rosco. En este duelo, Óscar ha apretado a Moisés tras un magistral adelantamiento en la recta final.

Los dos concursantes han jugado por un bote de 1.330.000 euros en un duelo lleno de tensión, con Óscar dejando el listón de la tarde en 22 aciertos.