Roberto Álamo, incapaz de ocultar su disgusto en La Pista: “Me toca las narices”

Roberto Álamo ha sido víctima de la profecía que ha anunciado Roberto Leal al dar paso a su duelo en La Pista contra Llum Barrera: "La suerte es que es una canción muy conocida, la mala suerte es que es una canción muy conocida". Efectivamente, en estos casos el premio es para el más rápido con el pulsador y, en esta ocasión, los mejores reflejos han sido los de la actriz.

El actor apuntaba a otro detalle que podía ser clave: el año. A los dos invitados les ha gustado tener que viajar a 1980. "Para, para, para", pedía Álamo sobre el primer fragmento, confiando en que Llum no lo reconociera. Sus esperanzas de han desvanecido en cuanto ella ha pasado del tarareo del bajo a la letra de Chica de ayer.

El actor no ha podido esconder después su disgusto: "Me toca las narices que Antonio Vega, siendo uno de los músicos favoritos míos, no me haya dado tiempo a darle", ha comentado sobre el pulsador. Llum ha aportado un toque de humor: "Bueno, a mí me pasó lo mismo con Malú el otro día". ¡Revive este duelo en el vídeo!