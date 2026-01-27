Antena3
Un fallo puede decantar El Rosco: Rosa, abocada a un desenlace de infarto en su programa 300

La concursante gallega ha empatado con Manu a 22 aciertos, un resultado insuficiente para evitar la Silla Azul tras el tropiezo que acababa de tener.

Alberto Mendo
Hay un detalle sobre Pasapalabra que muchos espectadores desconocen. Los concursantes, mientras juegan El Rosco, no lo tienen a la vista. Aunque intentan llevar su propio recuento mental, por eso son tan importantes los repasos que Roberto Leal hace durante la prueba. Ha quedado plasmado en este duelo cuando Rosa ha reconocido que iba “perdida” sobre los marcadores, especialmente tras el fallo que acababa de cometer.

La coruñesa estaba empatada a 22 aciertos con Manu. Sin embargo, ese error la obligaba a arriesgar para evitar la próxima Silla Azul. Por lo tanto, el desenlace estaba en sus manos y, además, en una tarde muy especial para ella: ha cumplido 300 programas en Pasapalabra. Sigue sumando hitos como concursante y como referente, especialmente para las mujeres.

Rosa cumple 300 programas en Pasapalabra: la mujer más laureda en la historia del concurso

El empate a 22 lo que refleja es la impresionante igualdad que ha tenido el duelo, con jugadas brillantes como las que ambos han tenido de nueve aciertos seguidos. Sin embargo, Rosa, ya en su segunda vuelta, ha sufrido un inesperado tropiezo con la palabra “vándalo”. Tenía poco margen de maniobra. ¡Descubre el final de El Rosco en el vídeo!

