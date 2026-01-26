“Eran señales”: Almudena Cid descubre por qué estaba predestinada a ganar en La Pista

Antena3
Mejores momentos | 26 de enero

El jersey de la invitada contenía parte del título de la canción que le ha tocado en su nuevo duelo contra José Corbacho.

Alberto Mendo
Publicado:

El destino y saber idiomas han sido claves para que Almudena Cid se haya llevado la victoria en La Pista. Ha conseguido dos segundos para el marcador de Rosa, lo que no es poca recompensa teniendo en cuenta que no conocía la canción. De momento, el único pleno musical de este cuarteto de invitados lo ha conseguido Arantxa de Benito gracias a Amaral.

La Pista encumbra a Arantxa de Benito: único pleno de la tarde gracias a Amaral

Almudena y José Corbacho han viajado al año 1990, pero el tema les ha puesto en un aprieto. Incluso tras escuchar dos fragmentos, estaban ambos igual de perdidos. “Ya sé que desde casa esta prueba parece muy fácil, todo el mundo la sabe menos al que le toca”, ha asegurado el cómico. Eso sí, no ha dejado de echarle morro improvisando letras que casi hasta convencen a su rival y a Roberto Leal.

Finalmente, el presentador ha dado el título en inglés para traducirlo al español. Almudena ha sido más rápida con el pulsador y, además, ha descubierto que tenía en su jersey una pista que habría sido decisiva. “Eran señales”, ha afirmado Roberto. ¿De qué canción se trata? ¡Dale al play!

