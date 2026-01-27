Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 27 de enero

“Premio Planeta para Manu”: los invitados de Pasapalabra se rinden ante su poema más literario

El concursante ha sorprendido al llenar de referencias literarias sus versos para José Corbacho, Arantxa de Benito, Almudena Cid y Jalis de la Serna.

“Premio Planeta para Manu”: los invitados de Pasapalabra se rinden ante su poema más literario

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

La capacidad de creación de Manu con sus poemas de despedida para los invitados de Pasapalabra parece infinita. Tiene mucho mérito después de 430 programas. Además, ha vuelto a decantarse por hacer guiños temáticos, después de que gustaran tanto sus versos llenos de referencias musicales.

Lo nunca visto de Manu: recurre la música en su nuevo poema para despedir a los invitados

En esta ocasión, el concursante ha hecho un poema literario jugando con los nombres y apellidos de José Corbacho, Arantxa de Benito, Almudena Cid y Jalis de la Serna. “Me lo he pasado tan bien como si estuviese leyendo”, ha afirmado, lo que le ha dado pie a nombrar cuatro obras maestras y escritores de las letras españolas, desde El Cid a Pérez Galdós.

“Me he emocionado y todo”, ha asegurado Almudena. Por su parte, Corbacho ha pedido para él “el premio Planeta”. Así de impactante ha sido su nuevo poema. ¡Compruébalo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Un fallo puede decantar El Rosco: Rosa, abocada a un desenlace de infarto en su programa 300

Un fallo puede decantar El Rosco: Rosa, abocada a un desenlace de infarto en su programa 300

Rosa cumple 300 programas en Pasapalabra: la mujer más laureda en la historia del concurso

Rosa cumple 300 programas en Pasapalabra: la mujer más laureda en la historia del concurso

“Premio Planeta para Manu”: los invitados de Pasapalabra se rinden ante su poema más literario

“Premio Planeta para Manu”: los invitados de Pasapalabra se rinden ante su poema más literario

La reivindicación de Roberto Leal con Bad Bunny: “Mueve a medio mundo con su música”
Mejores momentos | 27 de enero

La reivindicación de Roberto Leal con Bad Bunny: “Mueve a medio mundo con su música”

Isabel Sartorius
LO VEMOS

Isabel Sartorius, primer amor del rey Felipe VI, ingresada en una residencia: "Pasa por un proceso complicado a largo plazo"

Virginia Berasategui
En plató

Virginia Berasategui, la campeona mundial a la que el dopaje le destrozó la vida: "Me sentí abandonada"

Fue campeona mundial de Triatlón, pero un error acabó por completo con su carrera. Hoy, Virginia Berasategui nos cuenta cómo cayó en los infiernos del dopaje y cómo resurgió de las cenizas.

Sarampión
Salud

España, en alerta por los contagios de sarampión: "La única medida es la vacunación"

Nuestro país ha dejado de ser un país libre de sarampión, pasando de tener 11 casos en 2023 a 400 en 2025. ¿Cómo podemos evitar contagiarnos?

Superviviente

Superviviente del accidente de Adamuz: "Me da la sensación de que me intentan comprar con la indemnización"

Adamuz

Indignación entre las familias de las víctimas de Adamuz: "No iremos al homenaje porque la gestión no ha podido ser peor"

Médico forense

Médico forense, sobre el asesinato de un menor en Sueca: "Esto no parece un momento de delirio"

Publicidad