“Premio Planeta para Manu”: los invitados de Pasapalabra se rinden ante su poema más literario

La capacidad de creación de Manu con sus poemas de despedida para los invitados de Pasapalabra parece infinita. Tiene mucho mérito después de 430 programas. Además, ha vuelto a decantarse por hacer guiños temáticos, después de que gustaran tanto sus versos llenos de referencias musicales.

En esta ocasión, el concursante ha hecho un poema literario jugando con los nombres y apellidos de José Corbacho, Arantxa de Benito, Almudena Cid y Jalis de la Serna. “Me lo he pasado tan bien como si estuviese leyendo”, ha afirmado, lo que le ha dado pie a nombrar cuatro obras maestras y escritores de las letras españolas, desde El Cid a Pérez Galdós.

“Me he emocionado y todo”, ha asegurado Almudena. Por su parte, Corbacho ha pedido para él “el premio Planeta”. Así de impactante ha sido su nuevo poema. ¡Compruébalo en el vídeo!