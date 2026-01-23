Antena3
La reivindicación de Almudena Cid sobre los deportistas en Pasapalabra: “Merecen reconocimiento social y laboral”

La icónica gimnasta ha charlado con Roberto Leal sobre su nuevo proyecto como actriz, sobre sus charlas motivacionales y sobre su labor en defensa de los derechos de los deportistas.

Alberto Mendo
Almudena Cid ha reaparecido en Pasapalabra con su contagiosa sonrisa, especialmente significativa esta vez tras haberse sometido a una operación de cadera. Los dolores derivados de ese problema han desaparecido y la icónica gimnasta tiene en su agenda nuevos proyectos, sobre los que ha charlado con Roberto Leal. Junto a ella, Manu y Rosa han recibido como refuerzos a José Corbacho, Jalis de la Serna y Arantxa de Benito, que ha firmado el único pleno en La Pista de este programa gracias a Amaral.

La Pista encumbra a Arantxa de Benito: único pleno de la tarde gracias a Amaral

Antes de El Rosco, Almudena ha hablado de su último proyecto como actriz y también sobre las charlas que da en empresas sobre salud mental, motivación, deporte y mujer. Su experiencia en la élite es un referente: “Intento trasladar la reinvención y el reciclaje que he tenido después”, ha explicado.

La invitada ha afirmado que su “motor” profesional actualmente es el tema de los deportistas. “Queremos solucionar su protección social, que, cuando se retiren, miren a su historial de vida laboral y vean ese trabajo reflejado de alguna manera porque las patologías y las lesiones se lo recuerdan pero no está reflejado en ningún sitio”, ha reivindicado. Por eso, ha pedido “reconocimiento social y laboral”. ¡Descubre su mensaje al completo en el vídeo!

