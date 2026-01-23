La reivindicación de Almudena Cid sobre los deportistas en Pasapalabra: “Merecen reconocimiento social y laboral”

Almudena Cid ha reaparecido en Pasapalabra con su contagiosa sonrisa, especialmente significativa esta vez tras haberse sometido a una operación de cadera. Los dolores derivados de ese problema han desaparecido y la icónica gimnasta tiene en su agenda nuevos proyectos, sobre los que ha charlado con Roberto Leal. Junto a ella, Manu y Rosa han recibido como refuerzos a José Corbacho, Jalis de la Serna y Arantxa de Benito, que ha firmado el único pleno en La Pista de este programa gracias a Amaral.

Antes de El Rosco, Almudena ha hablado de su último proyecto como actriz y también sobre las charlas que da en empresas sobre salud mental, motivación, deporte y mujer. Su experiencia en la élite es un referente: “Intento trasladar la reinvención y el reciclaje que he tenido después”, ha explicado.

La invitada ha afirmado que su “motor” profesional actualmente es el tema de los deportistas. “Queremos solucionar su protección social, que, cuando se retiren, miren a su historial de vida laboral y vean ese trabajo reflejado de alguna manera porque las patologías y las lesiones se lo recuerdan pero no está reflejado en ningún sitio”, ha reivindicado. Por eso, ha pedido “reconocimiento social y laboral”. ¡Descubre su mensaje al completo en el vídeo!