Mejores momentos | 26 de enero

Una broma de Roberto Leal da paso a una hilarante historia de José Corbacho: “Esta canción me recuerda a mi madre”

La guasa del presentador se ha juntado con la vis cómica del invitado y el resultado ha sido un momento improvisado lleno de humor.

Alberto Mendo
Publicado:

Resulta sorprendente lo que puede dar de sí el título de una canción. Manu lo ha acertado, llevándose su duelo contra Rosa en La Pista, después de que Roberto Leal se lo diera desordenado. Cuando el concursante ha descubierto que se trataba de ‘Rama lama ding dong’, incluso se ha animado a cantarla. Sus dos segundos han servido para contrarrestar los que Almudena Cid había logrado para la concursante gallega.

“Eran señales”: Almudena Cid descubre por qué estaba predestinada a ganar en La Pista

La anécdota ha llegado cuando Roberto ha vacilado inesperadamente a José Corbacho teniendo en cuenta que la canción es de 1958: “Tú ya estabas saliendo por aquella época”. El cómico ha sabido recoger el guante y seguirle la broma: “Con esta canción salí del útero de mi madre”.

Presentador e invitado han seguido disfrutando de este momento cómplice lleno de humor. “Te pusieron el sombrero y para afuera”, ha dicho Roberto. Corbacho ha corroborado que fue así y no con un fórceps. “Desde entonces esta canción me recuerda a mi madre”, ha añadido el cómico, mandándola un beso y aclarando que “no se llama Rama lama, sino Estrella”. ¡Revive este hilarante momento en el vídeo!

