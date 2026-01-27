Rosa cumple 300 programas en Pasapalabra: la mujer más laureda en la historia del concurso

Ninguna mujer había llegado tan lejos como Rosa en la historia de Pasapalabra. A falta del bote como única gesta pendiente, la coruñesa ha marcado un nuevo hito para hacer más grande su huella en el concurso: ha cumplido 300 programas. Eso sí, ha tenido que confirmarlo ganando en la Silla Azul tras su derrota en el pasado Rosco.

Roberto Leal ha pedido una grandísima ovación para la protagonista, reconociendo que se le agotan los elogios con ella. “Nadie regala nada”, ha señalado el presentador sobre el mérito de Rosa por llegar al tricentenario. De la misma manera, a la concursante se le han acabado los adjetivos para describir lo que siente: “Es un sueño”.

Antes de El Rosco, la gallega ha asegurado que lo está viviendo parecía “inimaginable completamente”. Además, visiblemente emocionada, ha querido focalizar su agradecimiento en el equipo de Pasapalabra: “Por hacerlo tan fácil y por darnos esa alegría cada día que venimos aquí a grabar”. ¡Descubre su reacción en el vídeo!