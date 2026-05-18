David, imparable en el ¿Dónde Están?: “No se santigua, conecta directamente con Dios”

La leyenda de David en Pasapalabra no para de crecer gracias a su singular estrategia en el ¿Dónde Están?. Los invitados flipan cada día, y el propio Roberto Leal tampoco deja de sorprenderse tras 28 tardes con el concursante barcelonés. Sin embargo, como ha reconocido en una entrevista para esta web, sus gestos son una manía que no puede evitar: “Cuando lo practicas en casa nadie te ve, pero aquí te ve todo el mundo".

La estrategia de David es asombrosa por partida doble: por su movimiento de manos y por su efectividad. Ha vuelto a hacer pleno en un panel con palabras que aparecen en la letra de la canción ‘Valió la pena’, de Marc Anthony. Las reacciones se han sucedido como una catarata. “Qué bestia el tío”, ha exclamado José Manuel Parada. Y David Civera ha ido más allá aludiendo a sus manos: “No se santigua, conecta directamente con Dios”.

También Roberto ha sumado una nueva broma a este catálogo recomendando “cualquier cosa menos darle el salero para que te aliñe la ensalada”. David se ha echado a reír con esta original ocurrencia. Como puntilla, Paloma Lago le ha hecho una recomendación: “Tiene que patentarlo”. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

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