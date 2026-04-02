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Mejores momentos | 2 de abril

“¿Qué tipo de parejas tienes tú?”: Virginia Riezu confunde a Alberto Amarillo con un ex

La actriz ha bromeado con el corte de pelo de su compañero y este ha desvelado un secreto que le ha confesado ella antes.

“¿¡Qué tipo de parejas tienes tú!?”: Virginia Riezu confunde a Alberto Amarillo con un ex

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Roberto Leal se encontraba presentado a los invitados antes de que comenzasen su segunda participación acompañando a Neli y Javier en su camino hacia el bote cando Virginia Riezu ha dejado a todos boquiabiertos.

La actriz ha querido hacerle una broma a Alberto Amarilla metiéndose con su look y este ha destapado una divertidísima anécdota que han vivido antes de entrar al plató… ¡ella le había confundido con un ex!

“¿¡Qué tipo de parejas tienes tú!?”, ha dicho entre risas Daniel Grao metiendo más leña al fuego. ¡Dale a play al vídeo de arriba para revivir este momentazo!

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