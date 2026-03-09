¿Cuántos años cumple Alejandro? La sorpresa de Pasapalabra para felicitarle

Parecía que el detalle iba a pasar desapercibido, pero Roberto Leal se ha encargado de anunciarlo para que lo sepan todos los espectadores: ¡es el cumpleaños de Alejandro! El concursante se ha sorprendido, porque ya estaba a punto de comenzar a jugar El Rosco, pero ha recibido un gran “felicidades” coreado por todo el público del plató.

“¿Puede ser que cumplas menos años que palabras tiene El Rosco?”, ha preguntado el presentador para destacar su juventud. Efectivamente, el madrileño ha cumplido 24 años. “No quepo en mí de gozo”, ha asegurado, destacando que nunca se habría imaginado celebrarlo como concursante de Pasapalabra. Además, ha sido un programa redondo para él, con grandes regalos por parte de sus invitados: desde el pleno de Lucía Gil en el ¿Dónde Están? hasta el de Pablo Puyol en La Pista convirtiendo el plató en una fiesta con ‘Like a prayer’.

Dado lo especial de este día, aunque no hubiera tarta, Roberto le ha animado a Alejandro a pedir un deseo. Una vez más, ha demostrado que es un joven muy familiar. ¡Descúbrelo en el vídeo!