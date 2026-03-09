Antena3
El Rosco | 9 de marzo

Duelo de titanes: Javier firma 23 aciertos y provoca un desenlace de infarto en El Rosco

El concursante madrileño se ha plantado a dos letras de ganar el bote de 226.000, y Alejandro se ha enfrentado al reto de la remontada.

Alberto Mendo
Alejandro y Javier han llegado a su décimo duelo en El Rosco y no ha podido tener más suspense. De nuevo, el nivel ha sido altísimo, con un listón de 23 aciertos, jugando por un bote de 226.000 euros. Habría sido el regalo perfecto para uno de los dos, para Alejandro en concreto, porque Roberto Leal ha revelado que era su cumpleaños. El presentador le ha sorprendido justo antes de empezar la prueba y le ha pedido al concursante que pidiera un deseo.

¿Cuántos años cumple Alejandro? La sorpresa de Pasapalabra para felicitarle

De primeras, el regalo que le han hecho Pablo Puyol y Lucía Gil ha sido una gran cantidad de segundos. Por eso, tras un buen arranque de seis respuestas y otro turno de cuatro, se ha permitido ir con cautela. Javier, de nuevo en desventaja de tiempo, ha ido a más velocidad, tanta que ha completado la primera vuelta con 21 aciertos en sólo cuatro turnos.

Mientras que Alejandro ha ido recortando distancias, Javier ha ido arañando letras que había dejado pendientes hasta que se ha plantado con 23 en verde. Por lo tanto, ha dejado el desenlace en manos de su rival, esta vez con la misión de sumar cuatro aciertos para evitar la Silla Azul. ¡Revive este frenético Rosco en el vídeo!

