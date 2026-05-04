TRUCO PELIGROSO
Pone a prueba un truco viral contra las moscas y termina en el hospital: "Me provocó una neumonía"
Tratando de eliminar los mosquitos y las moscas de su casa, Araceli decidió seguir un tutorial que encontró por internet y que recomendaba hacer una mezcla de varios productos. Una mezcla que resultó ser tóxica y que ha puesto en riesgo su salud.
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Araceli intentó acabar con las moscas y los mosquitos de su casa utilizando un truco casero que encontró por internet. Sin embargo, el remedio ha terminado llevándola al hospital y podría haber tenido un final trágico.
La mezcla de ingredientes, formada por agua, azúcar, vinagre de manzana y lavaplatos, que recomendaba el vídeo provocó una reacción química que liberó gases tóxicos. Araceli dejó aquella mezcla sin ventilación durante 24 horas: un día entero respirando un aire tóxico.
"Me causó una inflamación en los bronquios que terminó en una neumonía", confiesa. Pese a que en urgencias le recetaron antibióticos, durante más de dos semanas continuó con malestar general y episodios de diarrea. Por eso, terminó regresando al hospital, donde permanece ingresada con suero y analgésicos.
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"He estado muy malita y no quiero que a otros les pase lo mismo". El error que cometió Araceli fue usar detergente o lavavajillas, que con sus componentes químicos ponen en riesgo la salud. Según los expertos, es importante hacerlo con cuidado y usando un jabón muy natural.
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