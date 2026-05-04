Habla la madre de Leticia, asesinada por su marido frente a sus hijos: "Nunca pensé que pudiera hacerle daño"

Leticia acababa de dar comienzo a su proceso de divorcio cuando su marido decidió acabar con su vida. Tras años de maltrato psicológico, la mató frente a sus hijos, de entonces apenas 3 y 2 años.

Los padres de Leticia nunca imaginaron que su cuñado pudiera hacer algo así, aunque sí que sabían que tenía actitudes controladoras. "Nos dijo que no quería estar sola con él porque las cosas estaban mal, pero mi miedo era más que él se pudiera hacer algo, fíjate qué tonta", afirma Carmen, su madre, "ya había presentado la demanda de divorcio y él lo sabía, desde entonces, las cosas estaban más tensas".

Tras el asesinato de Leticia, fueron sus padres quienes se encargaron de criar a sus hijos. Renunciando a muchas cosas, lograron sacar adelante a los niños y confiesan que a día de hoy son felices y saben que su madre no está porque su padre la hizo daño. "Desde el principio les hemos dicho la verdad, la verdad para unos niños pequeños", nos cuenta Carmen.

Tras el asesinato, él defendió que fue una discusión "que se le fue de las manos" y que no sabía de la existencia de la demanda de divorcio. Algo que, según su mejor amigo, no es cierto.

El 7 de mayo de 2026, dos años y medio después del asesinato de Leticia, empezará el juicio con jurado popular. Un juicio que permitirá cerrar una dolorosa herida y en el que Carmen reclama la máxima de las condenas. ¿Lograrán hacer justicia por la muerte de Leticia?