“Primera fase superada”: Alejandro alcanza la decena de programas en Pasapalabra
El concursante ha logrado su primer objetivo en el programa y ya suma 10 tardes tratando de hacerse con el bote.
Alejandro se ha convertido en el concursante más veterano en esta nueva etapa de Pasapalabra. Después de disfrutar del duelo más longevo en la historia del programa con Rosa y Manu, el madrileño parece haberse asentado como el rival a batir para el resto de aspirantes.
Cuando Roberto Leal se encontraba presentando a invitados y concursantes, ha remarcado esta decena de programas que lleva el integrante del equipo naranja a sus espaldas.
Con 7.200 euros acumulados y acompañado de Ingrid García-Johnson y Carlos Marco, Alejandro ha dicho que ha superado su primera fase, ya que esta era la fecha que se había fijado como objetivo inicialmente.
