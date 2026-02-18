La conmovedora dedicatoria de Adri: el verdadero motivo por el que está en Pasapalabra

El nuevo concursante de Pasapalabra se llama Adrián Soler. Ha llegado al plató como aspirante, pero ha logrado ganar a Francisco en la Silla Azul. En su presentación, este barcelonés, controlador aéreo de profesión y a punto de ser padre, ha mandado un cariñoso saludo a su mujer: “La quiero con locura, va a ser una madraza”. Además, ha bromeado con que tenía que ganar para no tener que dormir en el sofá, un castigo que ha evitado con mucho mérito.

Por lo tanto, Adri ha podido jugar su primer Rosco. Justo antes de empezar, ha querido dedicarlo. “Antes no lo he dicho porque no me quería emocionar y no quería obnubilarme en la Silla Azul, pero el motivo por el que estoy aquí es por mi padre, que el año pasado falleció”, ha contado con emoción.

El concursante ha contado que le prometió que llegaría dedicarle un Rosco. Ha logrado cumplir su palabra. Roberto Leal, apoyándole, ha afirmado que iban a hacer la prueba en su memoria. ¡Descubre esta conmovedora dedicatoria en el vídeo!