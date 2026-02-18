Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 18 de febrero

La conmovedora dedicatoria de Adri: el verdadero motivo por el que está en Pasapalabra

El nuevo concursante prometió a su padre, que falleció hace un año, que le dedicaría un Rosco, un deseo que ha podido hacer realidad.

4-dedicatoria

La de dedicatoria de Adri a su padre

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

El nuevo concursante de Pasapalabra se llama Adrián Soler. Ha llegado al plató como aspirante, pero ha logrado ganar a Francisco en la Silla Azul. En su presentación, este barcelonés, controlador aéreo de profesión y a punto de ser padre, ha mandado un cariñoso saludo a su mujer: “La quiero con locura, va a ser una madraza”. Además, ha bromeado con que tenía que ganar para no tener que dormir en el sofá, un castigo que ha evitado con mucho mérito.

1-sillaazul

Francisco, eliminado de Pasapalabra

Por lo tanto, Adri ha podido jugar su primer Rosco. Justo antes de empezar, ha querido dedicarlo. “Antes no lo he dicho porque no me quería emocionar y no quería obnubilarme en la Silla Azul, pero el motivo por el que estoy aquí es por mi padre, que el año pasado falleció”, ha contado con emoción.

El concursante ha contado que le prometió que llegaría dedicarle un Rosco. Ha logrado cumplir su palabra. Roberto Leal, apoyándole, ha afirmado que iban a hacer la prueba en su memoria. ¡Descubre esta conmovedora dedicatoria en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

5-rosco18f

Un “pecado” desequilibra a Adri en su estreno en El Rosco y Alejandro no perdona

4-dedicatoria

La conmovedora dedicatoria de Adri: el verdadero motivo por el que está en Pasapalabra

3-badbunny

Bad Bunny, estrella del ¿Dónde Están?: Adri roza el pleno y Carlos Marco logra la gesta

2-ganas
Mejores momentos | 18 de febrero

Llega la victoria más deseada por Alejandro en Pasapalabra: “Tenía más ganas que llevarme el bote”

1-sillaazul
Mejores momentos | 18 de febrero

Francisco, eliminado de Pasapalabra: da el relevo a Adri tras una inesperada derrota en la Silla Azul

Jacobo y Jaime Ostos Jr.
Famosos

El tenso encuentro de Jacobo y Jaime Ostos Jr. en los juzgados: "Jaime quiere recalificar el tipo de delito, de algo leve a grave"

Tras el encontronazo de Jacobo y Jaime Ostos Jr. en el que este último terminó con un ojo morado, los hermanos se ven las caras en los juzgados.

Visi
Crimen Sueca

El duro testimonio de Visi, la madre del niño asesinado en Sueca: "En España matar a una persona es barato"

El asesinato de Álex, el niño de 13 años de Sueca, ha generado tensión en todo el pueblo y una ira descarnada en la familia del menor. Hoy, hablamos con Visi, su madre.

Vecina de la mujer y la menor de 12 años asesinadas en Xilxes: "La niña le dijo a una profesora que en su casa había malos tratos"

Vecina de la mujer y la menor de 12 años asesinadas en Xilxes: "La niña le dijo a una profesora que en su casa había malos tratos"

Pensionistas

Pensionistas alejados de sus familias por los precios del alquiler: "Llevo más de un año sin ver a mis hijos"

Cena de empresa

La justicia da la razón a unos trabajadores que reclaman su cena de Navidad a la empresa: "Es un salario emocional"

Publicidad