Antonio paga su falta de experiencia en El Rosco: un fallo tempranero le sirve la victoria en bandeja a Alejandro

Antonio estaba dispuesto a plantarle cara a Alejandro en El Rosco tras haberse ganado un puesto en una disputadísima Silla Azul. El jugador del equipo naranja, por su parte, acaricia la decena de programas a sus espaldas.

La experiencia es un grado y desde el inicio se ha demostrado. El recién llegado ha comenzado con una buena racha de aciertos que ha terminado concluyendo con un fallo tempranero que le ha lastrado todo el enfrentamiento.

Alejandro, más veterano en esta prueba, ha firmado una primera vuelta estelar con 19 aciertos en su haber y la victoria muy encaminada. Antonio, sin embargo, luchaba contra sus dos errores y contra el tiempo tratando de tener alguna posibilidad.

Finalmente, obligado a arriesgar, el nuevo concursante no ha tenido ninguna posibilidad y se verá obligado a jugarse su permanencia en la Silla Azul. ¡Dale a play al vídeo para ver este momentazo!