¡Imperdible! Carlos Marco le arrebata el premio a Arturo Valls y se lo regala a Ingrid a modo de “consolación”

Arturo Valls se ha convertido en el dueño y maestro de La Pista durante su estancia en Pasapalabra. El invitado ha ganado los tres enfrentamientos que ha tenido con Ingrid García-Johnson incluso con su género favorito.

Sin embargo, pese a que el presentador se ha impuesto una vez más en su último programa, Carlos Marco ha vengado a su compañera y, al ser el más rápido en resolver, se ha hecho con el premio.

Pese a que él ha sido el justo ganador, ha tenido un acto de solidaridad con Ingrid y le ha cedido el libro. “Es el premio de consolación”, le ha dicho ella al músico mostrándose tremendamente agradecida.