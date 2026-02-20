Antena3
Mejores momentos | 20 de febrero

¡Imperdible! Carlos Marco le arrebata el premio a Arturo Valls y se lo regala a Ingrid a modo de “consolación”

El músico ha ganado su enfrentamiento a Olivia Molina, pero le ha regalado el libro a su compañera Ingrid García-Johnson.

2-Consolación

Carlos Marco le arrebata el premio a Arturo Valls y se lo regala a Ingrid

Arturo Valls se ha convertido en el dueño y maestro de La Pista durante su estancia en Pasapalabra. El invitado ha ganado los tres enfrentamientos que ha tenido con Ingrid García-Johnson incluso con su género favorito.

2-Flamenco

Arturo Valls acierta la canción flamenca en La Pista

Sin embargo, pese a que el presentador se ha impuesto una vez más en su último programa, Carlos Marco ha vengado a su compañera y, al ser el más rápido en resolver, se ha hecho con el premio.

Pese a que él ha sido el justo ganador, ha tenido un acto de solidaridad con Ingrid y le ha cedido el libro. “Es el premio de consolación”, le ha dicho ella al músico mostrándose tremendamente agradecida.

1-Fase

“Primera fase superada”: Alejandro alcanza la decena de programas en Pasapalabra

