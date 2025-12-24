Publicidad
Pasapalabra
Rosa alcanza 24 aciertos en vísperas de Nochebuena: ¿conquista el bote de 2.542.000 euros en El Rosco?
La concursante está a una letra del bote histórico en Pasapalabra, dejando al plató expectante ante un desenlace de infarto.
Rosa sorprendió con una primera vuelta impecable y decidió arriesgar hasta lograr 24 aciertos, quedándose a solo una letra del bote millonario.
Manu respondió con una gran remontada hasta los 21 aciertos, pero no pudo evitar que la emoción se disparara en un duelo histórico en Pasapalabra.