Pasapalabra
Rosa roza el bote en Pasapalabra con su primer 24 en El Rosco y deja el plató en vilo
La concursante gallega ha firmado su mejor actuación en El Rosco, quedándose a una sola palabra de conquistar el segundo bote más alto del programa.
Rosa ha revolucionado El Rosco con un espectacular 24 aciertos, su mejor marca en Pasapalabra. Con más tiempo que Manu, ha jugado con estrategia y seguridad hasta el último segundo.
Tras acertar la J y la G, sólo le quedaba la X para ganar el bote de 2.128.000 euros. La tensión ha sido máxima cuando dio su respuesta final, dejando al plató pendiente de que Roberto Leal confirmara o no la gesta.