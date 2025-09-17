Rosa roza el bote en Pasapalabra con su primer 24 en El Rosco y deja el plató en vilo

Rosa ha revolucionado El Rosco con un espectacular 24 aciertos, su mejor marca en Pasapalabra. Con más tiempo que Manu, ha jugado con estrategia y seguridad hasta el último segundo.

Tras acertar la J y la G, sólo le quedaba la X para ganar el bote de 2.128.000 euros. La tensión ha sido máxima cuando dio su respuesta final, dejando al plató pendiente de que Roberto Leal confirmara o no la gesta.