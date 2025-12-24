Los okupas que mataron a dos albañiles en Elche les golpearon en la cabeza hasta matarlos y les dejaron tirados en la entrada de la casa

Los dos okupas de origen polaco terminaron con la vida de los albañiles en la vivienda que estaban okupando en Elche. Los 3 obreros acudieron a la casa alertados por el propietario, que sabía que había sido okupada. Dos de los trabajadores fueron golpeados hasta la muerte mientras que un tercero consiguió escapar con vida.

Los autores del crimen se atrincheraron en la vivienda hasta que una unidad de élite irrumpió en la casa y les detuvo. Unos días antes estos mismos okupas habían causado destrozos en esa misma casa, por eso los dueños llamaron a los albañiles.

En un principio, el caso se investigó como un ajuste de cuentas entre bandas pero debido a la falta de armas todo apunta a un crimen entre los okupas y las personas que entraron en la casa.

"Los presuntos asesinos eran conocidos en la zona por intentar okupar otras viviendas"

Los presuntos asesinos eran conocidos por haber intentado okupar esta vivienda y otras cercanas de la zona.

Pablo Ruz, alcalde de Elche, ha condenado los hechos en Espejo Público. Denuncia que "hay una anomalía absoluta" respecto a las leyes. "No puede ser que 3 individuos que en 3 ocasiones habían sido detenidos por intentar okupar una vivienda salieran a la calle automáticamente después de ser detenidos".

Reivindica como alcalde que es urgente cambiar las leyes y defender al propietario. "Es urgente que los criminales paguen por este crimen. Criminales de nacionalidad polaca que habían estado intentado okupar otras viviendas. Mientras la ley no proteja al propietario estamos fallando como sociedad", ha lamentado.

"Después de matarles les dejaron tirados en la puerta de la vivienda y entraron en la casa como si no hubiera pasado nada"

Serafín Giraldo, inspector jefe de Policía se pregunta cómo se tienen que sentir los policías que detuvieran a estos okupas en su día y ahora vean que después de haber salido en libertad han matado a otras personas. "Les golpearon hasta matarles en la cabeza y zonas vitales, los dejaron tirados en el suelo y entraron en casa como si no hubiera pasado nada", relata.

