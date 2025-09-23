Antena 3 LogoAntena3
El Rosco | 23 de septiembre

Manu arrasa con su último turno en El Rosco: ¡se pone a dos letras del bote de 2.158.000 euros!

Rosa se ha plantado con 21 aciertos pero Manu, que tenía uno menos, ha sorprendido en su última jugada.

Alberto Mendo
Publicado:

La chapa de color naranja cambiará de dueño en el próximo programa porque Manu se ha impuesto en el duelo contra Rosa en este Rosco de Pasapalabra. En un cara a cara muy igualado, el madrileño ha sorprendido con su última jugada. El concursante ha terminado con una sonrisa una tarde que comenzó con récord y anécdota: es el primero que coincide con un invitado tres veces. Lucía Jiménez es quien, paralelamente, se ha convertido en tripitidora.

Nuevo récord de Manu: primer concursante de Pasapalabra que coincide con un invitado tres veces

El Rosco ha estado tan competido como lo ha sido el resto del programa. Por eso, han llegado con sólo un segundo de diferencia, en este caso a favor de Rosa. Ambos han ido casi a la par durante la primera vuelta y la han cerrado casi a la vez con 18 aciertos. Los marcadores han coincidido con 20 letras en verde, de forma breve porque la coruñesa ha sacado una respuesta más.

Tras un rato estancados en ambos atriles, en una mezcla de respeto y estrategia, Rosa ha decidido plantarse. La táctica del silencio le ha funcionado a Manu porque ha demostrado que podía ir mucho más allá de la mera remontada: ¡acariciaba el bote de 2.158.000 euros! Le faltaban dos letras y ha intentado la hazaña. ¡Descubre este apasionante duelo en el vídeo!

Rosco

