18 de noviembre

El lío de Manu con la fotografía: atascado por una respuesta en Palabras Cruzadas

El equipo azul ha cometido varias veces el mismo fallo y sólo al final, gracias a la aclaración de Roberto Leal, ha descubierto el motivo.

El lío de Manu con la fotografía: atascado por una respuesta en Palabras Cruzadas

Alberto Mendo
La fotografía que le ha salido al equipo azul con sus Palabras Cruzadas ha quedado un poco desenfocada. Jorge Blass, Manu y Alejandra Osborne han dejado su panel a medias por culpa de una respuesta con la que han tropezado varias veces. Menos mal que el concursante llevaba un buen bagaje en este programa, con un pleno en La Pista incluido. De hecho, ha asombrado a Roberto Leal porque ha reconocido la canción a la primera por segunda tarde consecutiva.

Manu asombra con una racha insólita en Pasapalabra: “¿Ha sido casualidad?”

La prueba de Palabras Cruzadas ha tenido como temática la fotografía, tanto para Manu como para Rosa. El equipo de la concursante gallega ha hecho pleno, sumando los dieciocho segundos en juego, pero el conjunto azul se ha atascado. En particular, ha sido una pregunta la que les ha planteado problemas por un detalle muy llamativo.

“Había un pequeño lío”, ha constatado después Roberto. El presentador, repasando las palabras que han quedado pendientes, les ha aclarado por qué la palabra con la que insistían era errónea. ¡Revive este momento en el vídeo!

