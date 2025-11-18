Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 18 de noviembre

Manu asombra con una racha insólita en Pasapalabra: “¿Ha sido casualidad?”

El concursante ha sorprendido a Roberto Leal al reconocer la canción en La Pista y, sobre todo, al enlazar su segundo pleno consecutivo.

Alberto Mendo
Publicado:

Hay que hacer mucha memoria entre las 384 tardes que Manu lleva en Pasapalabra para encontrar un precedente. El concursante madrileño ha sorprendido con su segunda victoria consecutiva en La Pista. Dado su historial, Roberto Leal ha bromeado al mandar un mensaje a Vicente Vallés y Esther Vaquero de cara a la edición de Noticias posterior: “Tenéis que abrir el informativo con esto”. Algo similar comentó en el pasado programa por una situación que protagonizó Rosa.

Rosa vive una situación insólita en La Pista: “Hoy abren los informativos con esto”

Los concursantes han viajado con su canción al año 1977. El primer fragmento ha dejado a Rosa pensativa, aunque sin llegar a buen puerto. El turno ha pasado a Manu y, para asombro de Roberto, con su sonrisa ha desvelado que se la sabía. ¡Hasta la ha cantado! Con ‘The passenger’, ha sumado cinco valiosos segundos.

El presentador, todavía flipando por la racha del concursante, le ha preguntado si ha estado escuchando más música o ha sido “casualidad”. La respuesta de Manu ha sido muy esclarecedora. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Programas

