¡Moisés y Óscar se llevan el ‘bote’! Roberto Leal da la noticia más esperada de Pasapalabra

Ha llegado el momento tan esperado por los concursantes de Pasapalabra. Moisés, después de 127 programas, y Óscar, tras 36, pueden decir… ¡que se han llevado el bote! Lo curioso es que no han tenido que completar El Rosco. Tienen que darle las gracias a Santi Rodríguez por este inesperado regalo, que es oro puro.

Hay que aclarar que los dos van a seguir concursando. También que lo que han ganado no es el premio de 1.108.000 euros, que sigue en juego. Por eso, no ha saltado el confeti. El bote que el actor les ha regalado no es económico pero sí es un valioso tesoro: contiene el producto típico de su tierra, Jaén, y son “aceitunitas de Corenzuelo”.