Mejores momentos | 24 de abril
“Lo mismo te llaman de Hombres G”: la audición de Javier con ‘Venezia’ en La Pista
El concursante, tras el acierto de César Cadaval, ha señalado que la canción tiene una intro operística y se ha lanzado a recordarla.
Javier se ha soltado definitivamente en La Pista. El concursante madrileño, que llegó a Pasapalabra confesando su faceta de cantante lírico, empezó dejando perlas circunstanciales de su voz. Sin embargo, ahora ya es casi algo diario. En los últimos programas, ha sorprendido operizando ‘Macho man’ y también el mítico tema de Nek ‘Laura no está’.
En esta ocasión, el madrileño incluso ha intervenido fuera de su duelo. Ha ocurrido tras el acierto de César Cadaval con ‘Venezia’, de Hombres G. Cuando terminaba de sonar la música, se ha escuchado cómo el concursante y Samantha Vallejo-Nágera se contaban que el tema tiene una intro con toque lírico.
Javier ha reconocido que no recordaba bien esa parte de la letra, pero ha terminado emulando esa parte de tenor tan icónica. “Lo mismo te llaman de Hombres G”, ha afirmado Roberto. ¡Descubre en el vídeo este momento!
