Roberto Leal y los invitados de Pasapalabra desatan el pánico en un Halloween de película

Pasapalabra celebró Halloween con un despliegue de disfraces que incluyó a Carrie, Frankenstein, Fétido y la Reina Malvada. Roberto Leal, convertido en vampiro, recibió a los invitados entre gritos y bromas.

Lucía Hoyos, Óscar Martínez, King África y Cósima Ramírez sorprendieron con sus caracterizaciones. “Me van a dar el programa”, bromeó Leal al ver el nivel del maquillaje y vestuario.