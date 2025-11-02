Publicidad
Pasapalabra
Roberto Leal y los invitados de Pasapalabra desatan el pánico en un Halloween de película
El especial Halloween de Pasapalabra convirtió el plató en un desfile de monstruos, gritos y caracterizaciones espectaculares que dejaron a Roberto Leal y sus invitados irreconocibles.
Pasapalabra celebró Halloween con un despliegue de disfraces que incluyó a Carrie, Frankenstein, Fétido y la Reina Malvada. Roberto Leal, convertido en vampiro, recibió a los invitados entre gritos y bromas.
Lucía Hoyos, Óscar Martínez, King África y Cósima Ramírez sorprendieron con sus caracterizaciones. “Me van a dar el programa”, bromeó Leal al ver el nivel del maquillaje y vestuario.