Carmen Lomana revela el motivo que la llevó a poner en pausa su relación sentimental

En Y ahora Sonsoles, Carmen Lomana explicó que su relación con Antonio, a quien describía como su “fijo-discontinuo”, ha entrado en una fase de pausa. “Nos hemos dado un descanso”, aseguró.

La socialité reveló que los celos de Antonio fueron el detonante: “Dije aquí que lo era y se puso como una fiera”. A pesar de los altibajos, no descarta una posible reconciliación.